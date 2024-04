Sinner zu stark: Aus für Struff in Monte Carlo

Der Deutsche unterlag dem Australian-Open-Sieger am Donnerstag mit 4:6 und 2:6. Struff hielt auf dem Court Rainier III gegen den großen Favoriten Sinner zunächst gut mit, doch dann spielte der Weltranglistenzweite aus Italien seine Klasse mehr und mehr aus. Sinner setzt damit seinen Siegeszug auch auf Sand fort.

Comeback-Sieg gegen Baez

In der Runde zuvor hatte sich Struff mit 7:6 (7:2) und 6:1 gegen den Kroaten Borna Coric durchgesetzt, obwohl er im ersten Satz eine 4:1-Führung verspielte. Noch dramatischer wurde es in der Auftaktrunde. Gegen den Argentinier Sebastian Baez lag Struff bereits 1:6, 2:5 in Rückstand, drehte die Partie aber noch.

Im vergangenen Jahr hatte Struff beim ersten großen Turnier der Sandplatzsaison als Qualifikant das Viertelfinale erreicht, später kam er in Madrid sensationell sogar bis ins Endspiel und hat in diesem Jahr dadurch viele Punkte für die Weltrangliste zu verteidigen.

Struff will nach Paris