ATP in Köln: Starker Struff schlägt Ceccinato im Eilverfahren

Am Mittwoch besiegte Struff seinen Kontrahenten klar und deutlich mit 6:3, 6:1. "Ich wollte es besser machen als letzte Woche. Das ist mir auch gelungen" , sagte der 30-Jährige, der beim ersten ATP-Turnier in Köln bereits in Runde eins ausgeschieden war. Die deutsche Nummer zwei muss nun im Achtelfinale gegen Yoshihito Nishioka (Japan) antreten.