Die Hände zu einem Herz geformt, die Schultern vollgepackt mit Ausrüstung, sichtlich geschafft, aber auch zufrieden mit ihrer Leistung. So hat sich Tennisspielerin Jule Niemeier beim Tennis-Grand-Slam von Wimbledon verabschiedet.

Und Niemeier, so würden es wohl einige Amateursportlerinnen und -Sportler machen, müsste vor dem nächsten sportlichen Event ihre Tasche eigentlich gar nicht auspacken. Denn nach dem Viertelfinale beim Grand Slam in London, dem größten Erfolg ihrer jungen Karriere, geht es für die 22-Jährige Dortmunderin direkt mit dem Finale in der Tennis-Bundesliga weiter.

Niemeier schlägt im Bundesliga-Finale für TC Bredeney auf

Am Samstag (09.07.2022, 12 Uhr) steht Niemeier für den TC Bredeney auf dem Court. Der Tennis-Klub aus Essen will den Meistertitel verteidigen, Gegner ist der direkte tabellarische Verfolger TK BW Aachen. Im Klassement rangiert der TC Bredeney mit 10:0 Punkten auf dem ersten Platz, Aachen mit 8:2 auf dem zweiten.

