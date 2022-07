Sensation in Wimbledon, Enttäuschung in der Bundesliga: Niemeier verliert beim TC Bredeney

Stand: 09.07.2022, 15:29 Uhr

In ihrem ersten Spiel nach ihrer Topleistung beim Rasenturnier in Wimbledon hat Jule Niemeier einen Rückschlag erlitten. Die London-Viertelfinalistin verlor ihr Einzel beim TC Bredeney in der Tennis-Bundesliga. In der Partie gegen TK Blau-Weiss Aachen unterlag sie der Serbin Aleksandra Krunic mit 3:6 und 4:6.