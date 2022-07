Die 22-Jährige verlor am Dienstag 6:4, 2:6, 5:7 gegen ihre Teamkollegin Tatjana Maria. beide deutsche Frauen spielen für Essen in der Tennis-Bundesliga. Für beide Damen war es zudem das erste Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Maria war bislang nie über die dritte Runde eines Grand Slams hinausgekommen, Niemeier spielte ihr zweites Majorturnier nach den French Open, in Paris verlor sie in ihrem Auftaktmatch. Beide spielten das erste deutsche Viertelfinale in Wimbledon nach Angelique Kerber und Sabine Lisicki 2012.

Maria kassiert für ihren Erfolg umgerechnet 622.000 Euro und trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Weltranglisten-Zweiten Ons Jabeur aus Tunesien und Marie Bouzkova aus Tschechien. Sie ist die erst sechste deutsche Halbfinalistin in der Geschichte des Profi-Tennis in Wimbledon.

Quelle: mb