Tennis-Deutschland wundert sich gerade - da ist mit Angelique Kerber die derzeit stärkste Spielerin schon früh in Wimbledon ausgeschieden - und dennoch treffen am Dienstag zwei deutsche Frauen im Viertelfinale des wichtigsten Tennisturniers der Welt aufeinander: Tatjana Maria und die Dortmunderin Jule Niemeier.

"Ein offenes Duell" , beschreibt Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner das bevorstehende Spiel. "Jule hat womöglich mehr spielerische Möglichkeiten, aber Tatjana beeindruckt immer wieder mit ihrem Biss, der sie schon oft aus schwierigen Situationen gerettet hat" , sagt Rittner. Wie immer die Partie auch ausgeht - eine Deutsche wird in Wimbledon in jedem Fall im Halbfinale stehen.

Krachender Aufschlag, feine Vorhand

Dass dies Jule Niemeier sein wird - das glauben aktuell die meisten Experten. Die erst 22-Jährige - in Dortmund aufgewachsen und aktuell in Regensburg lebend - begeistert in Wimbledon mit ihren zwei stärksten Tennis-Waffen: Einem krachenden Aufschlag, der mit bis zu 190 Stundenkilometern übers Netz fliegt und einer wunderbaren Vorhand, mit der die junge Rechtshänderin ihre Gegnerinnen ein ums andere Mal schlecht aussehen lässt.

Niemeier ist bei den Tennis-Experten allerdings bei Weitem kein unbeschriebenes Blatt - schon mit 15 Jahren machte sie einen großen Schritt in Richtung Profitennis, als sie sich der Alexander-Waske-Tennis-Universität in Offenbach anschloss. Zuvor war sie von ihren beiden älteren Brüder fürs Tennis angefixt worden, schon mit fünf Jahren hatte sie ihre ersten Turniere gespielt.

Profiluft in Offenbach geschnuppert

In Offenbach aber - da ging es so richtig los. Sie fasste Fuß bei den Besten und machte 2021 den nächsten Schritt: Niemeier wechselte nach Regensburg. Dort arbeitet sie nun mit Tenniscoach Michael Geserer und Physio- und Fitnesstrainer Florian Zitzelsberger zusammen. Der Wechsel kam über Physio Zitzelsberger zustande. "Wir haben zuvor schon zusammengearbeitet, aber nicht regelmäßig, ich war ja in Offenbach. Anfang des Jahres wollte ich täglich mit ihm trainieren. Ich wollte den nächsten Schritt machen" , erklärte Niemeier 2021 in einem Beitrag des "Tennis-Magazin".

Zuvor hatte ihre Karriere einen empfindlichen Dämpfer erhalten: Eine Schulterverletzung hatte sie 2019 außer Gefecht gesetzt, keiner habe sie in den Griff bekommen, außer Zitzelsberger. "Flo hat mir direkt geholfen, nach ein paar Wochen waren die Probleme weg. Seitdem hatten wir dauerhaft Kontakt, ich war immer wieder in Regensburg bei ihm in Behandlung. Seit unserer Zusammenarbeit hatte ich keine einzige Verletzung mehr" , so Niemeier im "Tennis-Magazin".

"Sie besitzt alle Waffen"