Jule Niemeier verpasst Finale in Hamburg

Die 21-jährige Dortmunderin musste sich am Samstag im Halbfinale der zwölf Jahre älteren Andrea Petkovic mit 6:7, 6:4 und 5:7 geschlagen geben.

Anderthalb Monate zuvor beim WTA-Turnier in Straßburg hatte Niemeier in der Qualifikation Petkovic in drei Sätzen ausgeschaltet. Turnierbotschafterin Petkovic hatte eine Vorahnung, was ihr gegen Niemeier drohen würde. " Ich habe oft mit Jule trainiert. Sie hat mir dabei den Hintern versohlt ", sagte Petkovic am Abend zuvor.

Drei Stunden großer Kampf

Tatsächlich konnte sich die erfahrene "Petko" im ersten Satz erst im Tiebreak behaupten. Und auch danach blieb das Match bei der mit 250.000 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung umkämpft.

Die in der Weltrangliste 37 Ränge besser platzierte Petkovic vergab zwei Matchbälle, nutzte nach 3:02 Stunden aber die Chance zum Einzug ins Finale. Dort trifft sie am Sonntag auf die Qualifikantin Elena-Gabriela Ruse aus Rumänien.

Duell der Wildcard-Inhaber

Sowohl Petkovic als auch Niemeier hatten für das nach 19 Jahren wiederbelebte Damenturnier eine Wildcard erhalten.

red/sid/dpa | Stand: 10.07.2021, 18:06