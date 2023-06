Tennis in Halle: Kurzfristiger Rückzug von Altmaier

Altmaier habe sich bereits in der zweiten Qualifikationsrunde eine nicht näher beschriebene Verletzung zugezogen. Der Weltranglisten-60. wäre am Dienstag (20.06.) in der ersten Runde des Rasenturniers auf den Spanier Roberto Bautista Agut getroffen, nun rückt der Italiener Andrea Vavassori an seine Stelle.

Damit sind am Dienstag noch drei deutsche Tennisprofis bei der Rasenveranstaltung im Einsatz. Yannick Hanfmann trifft im zweiten Spiel des Tages im deutschen Duell auf Qualifikant Louis Wessels. Am späteren Nachmittag spielt Alexander Zverev gegen den Österreicher Dominic Thiem.