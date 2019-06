Philipp Kohlschreiber ist auch beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen in Runde eins gescheitert. Der 35-Jährige verlor am Montag (17.06.2019) gegen Steve Johnson (USA) in nur 68 Minuten mit 3:6, 3:6. Bereits in der Vorwoche hatte Kohlschreiber in Stuttgart eine Auftaktniederlage kassiert.