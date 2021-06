Tennisstar Alexander Zverev (Hamburg) trifft beim ATP-Rasenturnier im westfälischen Halle in einem deutschen Erstrundenduell auf Dominik Koepfer (Furtwangen), Jan-Lennard Struff (Warstein) bekommt es mit dem Weltranglistenzweiten und topgesetzten Daniil Medwedew aus Russland zu tun. Dies ergab die Auslosung am Samstag.

Struff will "richtig Gas geben"

"Das ist natürlich eine sehr schwere Aufgabe für mich. Aber das ist mein Heimturnier. Ich will hier den Schwung der letzten Wochen mitnehmen und richtig Gas geben" , sagte Paris-Achtelfinalist Struff.

Zverev, der zweimal in Halle im Endspiel stand, hatte am Freitag im Halbfinale der French Open in fünf Sätzen gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas verloren. Koepfer unterlag in Roland Garros in der dritten Runde Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz).

Zverev-Frust nach French-Open-Aus