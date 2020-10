Als Debütant ins Achtelfinale

Die Reise in Paris war für Altmaier jedoch gleich schon mehr als nur ein "Reinschnuppern" in die Weltklasse. Der in der Weltrangliste an Position 186 geführte Altmaier schaffte es über die Qualifikation eben nicht nur in das Hauptfeld eines Grand Slams, sondern gleich unter die besten 16 und damit in die zweite Turnierwoche. Altmaier ist erst der vierte Profi seit dem Jahr 2000, dem das bei seinem Grand-Slam-Debüt gelang.