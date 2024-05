French Open: Squire überrascht, Altmaier nach Marathon weiter

Der Düsseldorfer gewann am Montag sein wildes Erstrunden-Duell bei den French Open mit dem Australier Max Purcell nach 3:21 Stunden Spielzeit und zwei längeren Regenpausen mit 6:2, 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (12:10).

Der Weltranglisten-221., der sich über die Qualifikation erstmals ins Hauptfeld des Sand-Klassikers in Paris gekämpft hatte, trifft in der nächsten Runde auf den an Nummer 21 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Altmaier braucht über fünf Stunden

In der Nacht hatte zuvor bereits Daniel Altmaier nach großem Kampf und einem Marathon-Match die zweite Runde erreicht. Der Kempener, der vor einem Jahr in Runde zwei überraschend den Italiener Jannik Sinner geschlagen hatte, bezwang den Serben Laslo Djere mit 7:5, 6:4, 6:7 (6:8), 5:7 und 7:6 (10:6). Altmaier verwandelte seinen Matchball nach 5:04 Stunden um kurz vor 1 Uhr.

Quelle: sid/dpa