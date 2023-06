Tennis: Altmaier will großen Sprung in der Weltrangliste machen

Er bewerte das Turnier "sehr positiv" , aber es gebe auch noch "so viele Baustellen" sagte der Weltranglisten-79. zu seinem Fazit. Im Ranking wird Altmaier sich durch das Ergebnis von Paris bereits ein Stück nach vorne arbeiten. Bei Grand-Slam-Turnieren sind die 32 bestplatzierten Spieler der Welt gesetzt.

Altmaier will nun bei den Rasenturnieren in Stuttgart, Halle, Mallorca und Wimbledon weitere Punkte sammeln. "Wir haben unglaublich schöne Momente gehabt. Angefangen vom Challengersieg in Sarasota und jetzt hier beim größten Turnier der Welt" , sagte er. "Jetzt kann man nur mit einem positiven Blick in die Zukunft schauen."