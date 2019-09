Neues Format im Davis Cup

Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann muss sein Aufgebot für die Endrunde (18. bis 24. November) bis Anfang November nominieren. Der Team-Wettbewerb wird in diesem Jahr erstmals in einem neuen Format ausgetragen.

Wegen des Termins unmittelbar nach den ATP Finals hat Spitzenspieler Alexander Zverev bereits erklärt, nicht zu spielen. Gesetzt gilt bislang nur Jan-Lennard Struff, der Einzel und Doppel spielen kann. Für das Einzel kommen zudem Philipp Kohlschreiber und der bei den US Open erst im Achtelfinale gescheiterte Dominik Koepfer infrage.

Struff/Pütz sind die Konkurrenen

Tim Pütz (l.) und Jan-Lennard Struff

Im Doppel setzte Kohlmann zuletzt sehr erfolgreich auf die Kombination Jan-Lennard Struff/Tim Pütz. Nach ihrem Titel bei den French Open und dem aktuellen Siegeszug bei den US Open gehören aber auch Krawietz und Mies zu den Kandidaten.

In New York trifft das Duo im Halbfinale am Donnerstag auf den Spanier Marcel Granollers und den Argentinier Horacio Zeballos, die sich mit 7:6 (7:4), 6:4 gegen die Österreicher Oliver Marach und Jürgen Melzer durchsetzen konnten.

In die großen Stadien gespielt

In der ATP-Weltrangliste belegten Krawietz und Mies vor dem Turnier die Plätze 23 und 24. "Es ist einfach fantastisch. Wir haben in der ersten Runde auf Platz 14 angefangen und uns jetzt bis in die großen Stadien gespielt" , sagte Mies.

Während des Viertelfinals erwischte sich der Kölner schon einmal dabei, wie er sich im großen Louis Armstrong Stadium umschaute und sich fragte. "Wo sind wir eigentlich hier? Das ist echt geil."

