Vom Niederrhein: Überraschender Gegenkandidat für Tennis-Präsident

Wie Dietloff von Arnim (61), Präsident des Tennisverbandes Niederrhein (TVN), dem WDR am Freitag bestätigte, tritt auch er am Sonntag zur Präsidentschaftswahl an. Zunächst hatte das "Tennismagazin" über die Kandidatur des früheren Turnierdirektors des World Team Cups in Düsseldorf berichtet.

Von Arnim überzeugt von "unglaublichem" Potential des Tennissports

"Auf meiner Agenda stehen vier wesentliche Punkte" , sagte von Arnim dem Sportinformationsdienst (SID): "Kommunikation, Marketing, Vermarktung und Strukturreform. " Er sei davon überzeugt, dass "der Tennissport erfolgreicher sein kann, denn in ihm steckt unglaublich viel Potenzial." Seine Kandidatur habe erst im November 2020 Gestalt angenommen: "Da ist dieser Gedanke erstmals so richtig konkret geworden." Es gehe ihm, so von Arnim, aber überhaupt nicht darum, den Amtsinhaber zu bekämpfen: "Es geht mir um den Tennissport in Deutschland."

Präsident Klaus reagiert gelassen

Klaus sieht die neue Situation nach eigener Aussage selbst gelassen: "Das ist eben in einer Demokratie nichts Ungewöhnliches." Er habe ein sehr gutes Team und nun müsse eben die Mitgliedsversammlung am Sonntag entscheiden, wen sie lieber auf dem Posten sehen würde: "Wir haben sehr erfolgreiche Jahre hinter uns und noch große Aufgaben wie die Strukturreform zur Modernisierung und Professionalisierung des DTB vor uns."

Der amtierende Präsident Klaus steht seit November 2014 an der Spitze des mit knapp 1,4 Millionen Mitgliedern weltweit größten Tennisverbandes.

Teils deckungsgleiche Besetzung der möglichen Teams

Richtige "Lager" innerhalb des Verbandes gibt es im Vorfeld der Wahl nicht. Sowohl im möglichen Team von Klaus und Herausforderer von Arnim finden sich teils dieselben Personen, wie von Arnim dem WDR bestätigte.

Die Mitgliederversammlung wurde wegen der Coronavirus-Pandemie mehrmals verschoben, die 17 Landesverbände stimmen nun am Sonntag ab 10 Uhr in einer digitalen Veranstaltung über den künftigen Präsidenten ab.

red/sid/dpa | Stand: 29.01.2021, 12:06