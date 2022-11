Und auch der Frankfurter Tim Pütz ist " heiß auf den Davis Cup. Das ist ein Highlight für mich, auf das wir uns alle schon seit Wochen gefreut haben. "

Kapitän Kohlmann lobt " besondere Truppe "

Die Einstellung und der Wille stimmt also im Team. Das sieht auch Kapitän Michael Kohlmann so: " Die Mannschaft steht zusammen - egal, was auf dem Platz passiert. Mit diesem Gefühl zu spielen und nicht aufzugeben, das macht uns stark. Wir haben eine sehr besondere Truppe. Das hilft uns in wichtigen Situationen."

Wenn es nach ihm geht, soll die Davis-Cup-Reise auch nach K.o.-Runde gegen Kanada weitergehen. " Keiner von uns hat Lust, am Donnerstag gleich wieder nach Hause zu fliegen ", so der Herdecker und gibt die Marschrichtung vor: " Die Herangehensweise ist, dass wir keine Partie verlieren wollen. Das haben wir in Hamburg geschafft und das wollen wir auch in Spanien hinkriegen. "

Deutsche Team weiter ohne Zverev

Der Teamgeist in der deutschen Davis-Cup-Mannschaft stimmt (v.l.): Tim Pütz, Kevin Krawietz, Jan-Lennard Struff, Oscar Otte und Yannik Hanfmann.

Verzichten muss Kohlmann in der K.o.-Runde des traditionsreichen Teamwettbewerbs weiter auf Topspieler Alexander Zverev (Knochenödem). Otte und Struff treten in den Einzeln an. Das deutsche Team komplettieren Yannick Hanfmann (Karlsruhe) sowie das noch ungeschlagene Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz (Coburg/Frankfurt).

Quelle: dpa/ots