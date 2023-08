US Open: Altmaier muss früh gegen Zverev antreten

Der 24-Jährige gewann am Dienstag (29.08.2023) nach anfänglichen Problemen klar mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:1, 6:2 gegen den Franzosen Constant Lestienne. In seinem ersten Zweitrundenspiel beim Grand-Slam-Turnier in New York muss der Kempener nun gegen seinen Davis-Cup-Kollegen und Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev antreten. Dieser hatte in der ersten Runde gegen den Australier Aleksandar Vukic mit 6:4, 6:4, 6:4 keine Probleme.

Altmaier, der in der Weltrangliste Platz 53. bestritt bislang ein Duell mit Zverev, 2022 setzte sich der 26 Jahre alte Hamburger bei den Australian Open in drei Sätzen durch.