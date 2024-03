Altmaier verliert Erstrundenpartie in Indian Wells

Bei dem mit 12,4 Millionen US-Dollar (ca. 11,4 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier stehen damit drei deutsche Tennis-Spieler in der zweiten Runde. Yannick Hanfmann gewann am Mittwoch 6:7 (7:9), 6:4, 6:1 gegen Pedro Cachin aus Argentinien und trifft auf den Niederländer Tallon Griekspoor.

Olympiasieger Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff hatten in Kalifornien in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Zverev bekommt es in der zweiten Runde mit Christopher O'Connell aus Australien zu tun. Ausgeschieden ist dagegen Dominik Koepfer durch ein 3:6, 6:1, 6:7 (3:7) gegen Alexander Schewtschenko aus Kasachstan.

Quelle: dpa