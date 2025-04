ATP-Turnier in München: Nächste Pleite für Struff

Der Titelverteidiger unterlag am Dienstagnachmittag (15.4.2025) dem Sandplatzspezialisten Francisco Cerundolo überaus deutlich mit 0:6, 2:6. "Ich habe einfach schlecht gespielt. es hat nichts geklappt. Es ist gerade eine harte Phase" , sagte Struff unmittelbar nach der Partie.

Kein Verlass auf seine Schläge

Es war bereits Struffs zehnte Niederlage in Folge in diesem Jahr, bei nur drei Siegen. Dem gebürtigen Warsteiner scheint mittlerweile jedwedes Selbstvertrauen abhanden gekommen zu sein. Fehler reihten sich gegen die Nummer 22 der Welt aus Argentinien an Fehler. Auf keinen seiner Schläge konnte er sich verlassen, nicht einmal seinen eigentlich krachenden Aufschlag.

Cerundolo brauchte nicht viel mehr zu machen, als die Bälle solide im Spielfeld zu verteilen und darauf zu warten, dass der Deutsche einen neuen Fehlschlag produzierte.

Die Zuschauer sahen dem Geschehen in einer Mischung aus Rat- und Fassungslosigkeit zu. Genau wie sein neuer Trainer Markus Wislsperger. Struf, derzeit noch Nummer 79, wird damit noch weiter in der Weltrangliste nach hinten rutschen.

Quelle: jst