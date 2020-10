Zwei aufeinanderfolgende Turniere

Das Herren-Turnier wird von Montag bis einschließlich Sonntag (Finaltag) ausgetragen. Die Auslosung der Paarungen erfolgt am Samstag (13 Uhr). Direkt im Anschluss an das erste Turnier findet vom 18. bis zum 25. Oktober noch ein zweites der ATP -250er-Serie statt. Spielort beider Turniere ist die Kölner Lanxess-Arena. Die Veranstaltungen sind jeweils mit etwa 330.000 Euro dotiert.

Zuschauerzahl abhängig vom Infektionsgeschehen

In welchem Ausmaß Zuschauer dabei sein können, richtet sich im Sinne der NRW-Corona-Schutzverordnung nach dem örtlichen Infektionsgeschehen nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit Nordrhein-Westfalen. In Köln liegt die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, aktuell bei 49,8 (Stand: Freitag, 09.10.2020).