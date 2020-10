ATP-Turnier in Köln: Zverev erst mit Freilos, dann gegen Murray?

Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev ist beim am Montag startenden Tennis-Turnier in Köln an Position eins gesetzt, wie am Samstag bekanntgegeben wurde. Dadurch hat der 23-Jährige in der ersten Runde ein Freilos.