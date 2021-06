Rückschlag für Federer

Auch Roger Federer musste sich bereits verabschieden. Der 39 Jahre alte Schweizer verlor im Achtelfinale überraschend gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime mit 6:4, 3:6, 2:6. Für den Rekordchampion in Halle bedeutete das frühe Aus eine große Enttäuschung und einen herben Rückschlag auf dem Weg nach Wimbledon, wo er in diesem Jahr unbedingt noch einmal um den Titel mitspielen will. Dem hatte Federer zuletzt alles untergeordnet.

Gegen den 19 Jahre jüngeren Auger-Aliassime startete Federer gut und holte sich den ersten Satz. Doch dann verlor er seinen Rhythmus. Zudem schlug der Kanadier immer besser auf. Im dritten Satz gab Federer schnell sein Service ab und wirkte danach nachdenklich und müde. Auger-Aliassime nutzte nach 1:44 Stunden seinen ersten Matchball.

Kohlschreiber bejubelt Viertelfinal-Einzug

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber

Routinier Philipp Kohlschreiber kommt dagegen auf dem Weg nach Wimbledon immer besser in Form. Der 37 Jahre alte Augsburger bezwang den Franzosen Corentin Moutet glatt in zwei Sätzen 6:4, 7:6 (7:4). Im Kampf um sein siebtes Halbfinale in Ostwestfalen trifft der Turniersieger von 2011 auf den russischen Weltranglistensiebten Andrej Rublew, der den Australier Jordan Thompson 6:4, 6:4 bezwang.