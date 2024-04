ATP-Masters in Monte Carlo: Struff weiter - nun gegen Sinner?

Der Warsteiner machte es diesmal zwar nicht ganz so dramatisch wie im Match zuvor, ein bisschen Spannung musste aber auch am Dienstag sein. Gegen den Kroaten Borna Coric verspielte Struff zunächst eine 4:1-Führung, setzte sich schließlich aber doch mit 7:6 (7:2), 6:1 durch.

In der nächsten Runde könnte auf Struff nun der diesjährige Dominator und Weltranglistenzweite Jannik Sinner warten. Dafür müsste sich der Italiener in seiner Zweitrundenpartie gegen den US-Profi Sebastian Korda durchsetzen.

Irre Wende gegen Baez

Zum Auftakt des Turniers hatte sich Struff in drei Sätzen gegen den argentinischen Sandplatzspezialisten Sebastian Baez weiter gekämpft. Dabei hatte der Deutsche bereits mit 1:6, 2:5 in Rückstand gelegen, ehe er auf- und das Match in seine Richtung drehte.

Im vergangenen Jahr hatte Struff beim ersten großen Turnier der Sandplatzsaison als Qualifikant das Viertelfinale erreicht, später kam er in Madrid sensationell sogar bis ins Endspiel und hat in diesem Jahr dadurch viele Punkte für die Weltrangliste zu verteidigen.

Struff will nach Paris