ATP in Köln: Krawietz/Mies im Doppel-Finale

Die zweimaligen French-Open-Sieger besiegten am Samstag den Neuseeländer Marcus Daniell und den Österreicher Philipp Oswald mit 6:4, 6:3. Das deutsche Doppel aus Köln und Coburg hatte sich am Donnerstag gegen die Brüder Alexander und Mischa Zverev durchgesetzt. Gegner im Endspiel sind am Sonntag um 16.30 Uhr der Südafrikaner Raven Klaasen und der Japaner Ben McLachlan.