ATP in Köln: Otte überrascht Struff im Auftaktmatch

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Köln schon an der Auftakthürde gescheitert. Gegen den Kölner Lokalmatador Oscar Otte verlor der an sieben gesetzte Warsteiner überraschend klar mit 4:6, 3:6. Für Otte ist das Weiterkommen in seiner Heimatstadt ein großer Erfolg.

Struff mit zu vielen Fehlern

Im Duell der beiden NRW-Spieler begann Otte besser. Gleich das erste Aufschlagspiel konnt der gebürtige Kölner dem Weltragnlisten-32. Struff abnehmen. In der Folge hatten beide vor allem bei eigenem Aufschlag Probleme. Mehrfach nahmen sich die Spieler gegenseitig den Service ab - bis schließlich Otte sein Aufschlagsspiel bei 5:4 durchbrachte und im Anschluss dem fehlerhaft agierenden Struff zum Satzgewinn erneut breakte.