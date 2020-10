In der ersten Runde hatte Otte, die Nummer 142 der Weltrangliste, überraschend in zwei Sätzen gegen die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff (Warstein) gewonnen. Mischa Zverev (Hamburg), mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen, hatte sich gegen John Millman (Australien) durchgesetzt.

Video starten, abbrechen mit Escape ATP in Köln: Zverev gegen Hurkacz in voller Länge. Sportschau. . 01:25:29 Std. . Verfügbar bis 15.10.2021. Das Erste.

Alexander Zverev letzter Deutscher im Turnier

Sein zehn Jahre jüngerer Bruder Alexander Zverev hat damit als letzter Deutscher eine Chance auf das Viertelfinale. Der US-Open-Finalist greift nach einem Freilos in der ersten Runde am Donnerstag ins Geschehen ein. Zverev, der das Match seines Bruders am Mittwochabend mit Mundschutz in der Box verfolgte, trifft auf den Spanier Fernando Verdasco.

Video starten, abbrechen mit Escape ATP in Köln: Otte gegen Albot in voller Länge. Sportschau. . 02:30:49 Std. . Verfügbar bis 15.10.2021. Das Erste.

Johnson zwingt Harris zweimal in den Tie-Break

Im letzten Spiel des Abends gab es noch einen Abnutzungskampf zu sehen: Der US-Amerikaner Steve Johnson zwang Lloyd Harris aus Südafrika zweimal in den Tie-Break. Letztendlich triumphierte Harris aber mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Video starten, abbrechen mit Escape ATP in Köln: Harris gegen Johnson in voller Länge. Sport . . 02:13:33 Std. . Verfügbar bis 15.10.2021. WDR.

Turnierdirektorin hofft auf Zuschauer beim zweiten Turnier

Das erste von zwei Turnieren in Köln findet seit Mittwoch ohne Zuschauer statt. Die zuständigen Gesundheitsbehörden hatten den Einlass auf maximal 250 Besucher begrenzt, die Veranstalter verzichteten daraufhin komplett auf Zuschauer. Turnierdirektorin Barbara Rittner sagte am Mittwoch, dass man für den zweiten Teil des Köln-Doppelpacks in der kommenden Woche wieder auf Zuschauer hoffe.

Video starten, abbrechen mit Escape Tennis: Barbara Rittner hofft auf Fans in Köln. Sportschau. . 01:05 Min. . Verfügbar bis 14.10.2021. Das Erste.

Stand: 14.10.2020, 20:00