Köln bekommt im Oktober zwei ATP-Turniere

Wie am Donnerstag offiziell verkündet wurde, finden vom 11. bis 18. und vom 18. bis 25. Oktober insgesamt zwei neue Hartplatz-Turniere in der Kölner Lanxess-Arena statt.

Zverev, Murray und Monfils

Neben Zverev, der bei den US Open am Freitag um den Finaleinzug spielt, hat auch der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray (Großbritannien) seine Teilnahme bereits zugesagt. Außerdem wird der französische Top-Ten-Spieler Gael Monfils in Köln aufschlagen.