Der 22-jährige Kempener Altmaier unterlag am Dienstag dem an Nummer sechs gesetzten Serben Filip Krajinovic mit 3:6, 7:6 (7:3), 1:6. Altmaier, der zwei Tage zuvor in Braunschweig erstmals ein ATP -Challenger-Turnier gewonnen hatte, konnte seinen Aufwärtstrend gegen den Serben nicht fortsetzen.

Der Achtelfinalist bei den French Open im vergangenen Jahr und 149. der Weltrangliste zeigte zumindest im zweiten Satz eine starke kämpferische Leistung und gewann den Durchgang nach Rückstand. "Ich habe meine Chancen gehabt" , sagte Altmaier, der in diesem Jahr ohne Sieg auf Tourlevel bleibt: "Dass es im dritten Satz so runterging, ist natürlich nicht optimal."