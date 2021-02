Jan-Lennard Struff - die Last des Favoriten

Gute Vorbereitung

Das für Struff überaus ernüchternde Ergebnis ist deshalb so bemerkenswert, weil er in der Vorbereitung zum Grand Slam in Melbourne, beim Mannschaftswettbewerb ATP-Cup, gezeigt hat, dass er seine Saison-Vorbereitung wieder sehr ernst genommen und sich in eine gute Form gebracht hatte. Sein enormer Ehrgeiz, für sich die richtigen körperlichen Voraussetzungen zu schaffen, ist eine der großen Stärken des Tennisprofis.

Siege gegen den Kanadier Milos Raonic, den Serben Dusan Lajovic sowie ein passabler Auftritt bei der Dreisatz-Niederlage gegen den Russen Andrej Rublev zeugten von einer guten Grundlage für den eigentlichen Reisegrund nach Down Under, die Australian Open.

Allerdings beklagte sich Struff auch schon in den Wechselpausen beim ATP-Cup hier und da, dass "irgendetwas nicht stimmt mit meinen Grundschlägen ". Sein Coach Carsten Arriens hatte ihn daraufhin bestärkt, in seine Schläge zu vertrauen.

Gegen O'Connell funktionierte das offensichtlich nicht. "In den nächsten ein, zwei Tagen werde ich nach Hause fliegen. Ich muss erstmal checken, wie die Einreisebestimmungen in Deutschland sind, wie das alles ablaufen wird" , sagte Struff nüchtern.

Die nächste Turniere stehen schon vor der Tür

Das Tennisleben geht aber wie immer rasant weiter. Die nächsten Turniere stehen für Struff schon auf dem Plan. Das sind auch die nächsten Chancen für ihn, sich von der Last dieser bitteren Niederlage von Melbourne zu befreien. Die Turniere in Montpellier, Rotterdam, Marseille, Dubai oder auch Miami sind Möglichkeiten, die Struff für sich nutzen könnte.

"Auch wenn es heute ein sehr schlechter Tag war bin ich davon überzeugt, dass ich in den nächsten Wochen gutes Tennis spielen werde" , sagte Struff. Ein Lächeln konnte er sich an diesem Tag allerdings nicht mehr abringen.

Stand: 09.02.2021, 11:05