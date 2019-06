Jan-Lennard Struff ist zum ersten Mal in seiner Karriere in das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers eingezogen. Der 29 Jahre alte Tennisprofi aus Warstein gewann am Samstag (01.06.2019) bei den French Open in Paris gegen den an Nummer 13 gesetzten Kroaten Borna Coric nach 4:22 Stunden 4:6, 6:1, 4:6, 7:6 (7:1), 11:9 und folgte Alexander Zverev damit in das Achtelfinale. Dort trifft Struff am Montag auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien.