Jan-Lennard Struff war bereits am Samstag (07.01.2023) in Melbourne angekommen. Schließlich geht es dann für den 32-Jährigen am Dienstag bei den Australian Open (16. bis 29.01.) – mit der Qualifikation – los. Der Sauerländer aus Warstein muss in diesem Jahr den steinigen Weg durch die Vorausscheidung gehen.

Struff auf Weltranglistenplatz 150 zurückgefallen

Aufgrund einer langwierigen Zehenverletzung im vergangenen Jahr ist der 32-jährige Struff auf Platz 150 in der Weltrangliste zurückgefallen, weshalb er nicht mehr direkt im Hauptfeld beim Grand-Slam-Turnier in Down Under dabei ist.

Seine beste Platzierung hatte Struff Ende August 2020, als er als Nummer 29 der Welt geführt wurde. "Die Qualifikation ist gespickt mit sehr vielen, sehr guten und jungen Spielern, die nach oben drängen. Die Leistungsdichte ist sehr hoch, das ist ein schwieriger Weg ", sagte Struff am Sonntag dem WDR.

Intensive Arbeit auf Teneriffa