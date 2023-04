Struff in Monte Carlo ausgeschieden - Siegeszug endet gegen Rublew

Gegen Rubljow konnte Struff anfangs nicht an die bisher gezeigten guten Leistungen anknüpfen und gab den ersten Satz schnell ab. Erst im zweiten Satz fand der Warsteiner ins Match. Sein verlorenes Aufschlagspiel holte sich der 32-Jährige sofort zurück - trotz anschließender 5:4-Führung reichte es am Ende jedoch nicht zur nächsten Überraschung. Nach 1:39 Stunden verwandelte der an Nummer fünf gesetzte Russe im Tie-Break seinen zweiten Matchball, es war der dritte Sieg gegen Struff im fünften Vergleich.

Struff, der sich auf dem Weg ins Viertelfinale gegen Casper Ruud (Norwegen), Alex de Minaur (Australien) und Albert Ramos Vinolas (Spanien) durchgesetzt hatte, stand erst zum zweiten Mal in seiner Karriere unter den besten Acht bei der hochdotieren Mastersserie. 2020 in Cincinnati hatte er sein erstes Masters-Viertelfinale erreicht und dort glatt gegen Novak Djokovic verloren.

Zufrieden darf Struff dennoch sein: Als Nummer 100 der Welt war der Davis-Cup-Spieler nach Monaco gereist, am kommenden Montag wird er bereits wieder den Top 70 angehören. Das nächste Grand-Slam-Turnier, die French Open in Paris, beginnt am 28. Mai.

Quelle: sid/dpa