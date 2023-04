Im zweiten Satz legten die Berlin Recycling Volleys einen ähnlichen Start hin, wie Düren im ersten Durchgang. Nach mehreren 3:0-Serien baute Berlin den Vorsprung zunächst auf 17:13 aus, ehe die Gastgeber gegen Ende des zweiten Satzes mit acht Punkten Vorsprung davon zogen. Berlin verwandelte den zweiten von acht Satzbällen zum 1:1-Satzausgleich (25:17).

Krimi im dritten Durchgang

Anders als in den ersten beiden Sätzen setzte sich im dritten Durchgang keines der beiden Teams ab. Nach vielen Führungswechseln ging Düren in der heißen Phase mit 21:19 in Führung. Der Titelverteidiger aus Berlin kam jedoch noch einmal zurück und holte sich den Satz noch mit einem 25:23.

Beflügelt vom nächsten Satzgewinn gingen die Berliner im vierten Satz von Punkt Eins an in Führung und bauten diese immer weiter aus zum zwischenzeitlichen 16:11. Düren gab sich aber nicht auf und verkürzte nach drei Punkten in Folge auf 16:15.

Die Gäste kämpften um jeden Punkt und glichen zum 20:20 aus. Nach zwei Dürener Angriffsbällen ins Aus erspielte sich der Favorit zwei Matchbälle und nutzte gleich den ersten. Mit dem zweiten Halbfinale geh's am Samstag (19.30 Uhr) in Düren weiter.

Quelle: jha