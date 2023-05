Am Donnerstag (04.05.2023) setzte sich die deutsche Nummer zwei nach einem der besten Spiele seiner bisherigen Laufbahn gegen Tsitsipas mit 7:6, 5:7, 6:3 durch. Damit bestätigte er seine starke Form der letzten Wochen und löste erstmals in seiner Tenniskarriere das Ticket für ein Masters-Halbfinale. Dort wartet am Freitag (20 Uhr) der Russe Aslan Karatsev.