Snowboarderin Stefanie Wiegel und ihr Wunsch nach mehr Sichtbarkeit

Wiegel gehört im Team der Deutschen zu den erfahrensten Aktiven. Seit 2002 hat sie bei nationalen und internationalen Wettbewerben für Sportler mit einer geistigen Behinderung schon zahlreiche Medaillen gewonnen. Unter anderem war sie bei den Weltspielen 2011 in Athen, 2013 in Korea, 2017 in Österreich und 2023 in Berlin dabei.

Wiegel: "Hey, ich bin auch ein Mensch"

Sport ist für die Langenfelderin seit jeher ein ganz wichtiger Teil ihres Lebens. " Ich genieße den Moment des Finishs ", sagte Wiegel, die bei Sommerspielen auch schon auf Roller- und Inline-Skates dabei war. " Ohne Sport würde ich nur zu Hause hocken. Und das wäre super langweilig. Zudem konnte ich durch den Sport schon viele Freunde kennen lernen und einiges von der Welt sehen. "

Raus gehen, Freunde treffen - für die 33-Jährige ist das trotz Down-Syndrom ganz normal. " Manche verstecken sich. Ich zeige mich und sage: Hey, ich bin auch ein Mensch, so wie jeder andere auch ", sagte sie im Interview mit dem WDR.

Wiegel, die im rheinischen Langenfeld in der Küche einer Lebenshilfe-Werkstätte arbeitet, hat keine Scheu vor der Öffentlichkeit. So war sie bereits Athletensprecherin des deutschen Olympics-Teams und 2014 das Gesicht der Deutschland-Spiele in Düsseldorf - gemeinsam mit Tischtennis-Star Timo Boll.