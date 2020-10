Verband hält an Skeleton-Meisterschaft in Winterberg fest

Deutsche Meisterschaften Teil der Weltcup-Qualifikation

Die Titelkämpfe gehören zudem zur Qualifikationsserie der deutschen Skeletonis für das Weltcup-Team. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Baude reiste am Donnerstag aus dem lettischen Sigulda in Richtung Deutschland ab, nachdem auch dort ein internes Rennen ausgetragen wurde. Der Weltcupstart ist für den 20. bis 22. November in Sidulda geplant.

Die Weltmeisterschaft wird erneut im sächsischen Altenberg ausgetragen, nachdem Lake Placid die Titelkämpfe vom 5. bis 14. Februar 2021 aufgrund von Reisebeschränkungen sowie Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften entzogen wurden. Lake Placid soll nun die WM 2025 erhalten.

dpa | Stand: 29.10.2020, 13:16