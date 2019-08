Skaten ist aber nicht gleich skaten. Janssen tritt in der Disziplin "Park" an. Die Skate-Fläche ist eine Rampen-Landschaft, das einem in den Boden eingelassenen, leeren Swimming-Pool ähnelt. Hohes Tempo, hohe Sprünge - das ist es, was die Leute sehen wollen. "Darauf fahren Zuschauer und Jury am meisten ab" , weiß Janssen. Für einen "Run" (Durchgang) haben die Skater 45 Sekunden Zeit, möglichst viele waghalsige und sauber ausgeführte Tricks aneinander zu reihen.

Der Lieblingstrick des Düsseldorfers aktuell: der "Big Spin Tail Grab". Janssen löst das Fachchinesisch auf, was es jedoch nicht einfacher klingen lässt: "Man springt in die Luft, das Board dreht sich um 360 Grad, man selbst dreht sich um 180 Grad. Dabei versucht man dann, das Board wieder zu fangen und unter die Füße zu kriegen."

Janssen fasziniert Sport und Skater-Szene gleichermaßen

Dass das Skaten nicht nur ein Sport, sondern ein Lebensstil ist, findet auch das deutsche Skateboard-Talent. Die Szene fasziniere ihn, er skate oft mit seinen Freunden. "Es ist zwar kein Teamsport, aber es ist immer eine coole Gruppe, mit der man unterwegs ist" , zieht Janssen einen Vergleich zu anderen Sportarten. Doch genau diese Szene kritisiert teilweise auch, dass Skateboarden ab 2020 erstmals bei Olympia zu sehen sein wird.

Stand: 29.08.2019, 14:30