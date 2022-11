Sitzvolleyballer Dominik Albrecht: 2,10 m geballte Angriffswucht

Bundestrainer Michael Merten bezeichnet Dominik Albrecht als Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Der an guten Tagen Weltklasse spielt, nervenstark ist und in engen Duellen für den entscheidenden Punkt sorgen kann. "In Top-Verfassung zählt Dominik im Angriff und Aufschlag zu den besten Spielern der Welt", sagt der Bundestrainer über den Sitzvolleyballer des TSV Bayer Leverkusen.

2,10 m geballte Angriffswucht

"Oft sind die großen Spieler aufgrund ihrer Körperlänge im Vorteil“, sagt Merten über den 2,10 m langen Angreifer. "Was Dominik aber gegenüber anderen auszeichnet, ist nicht nur seine Athletik, sprich seine Schlaghärte und Aufschlaghöhe, sondern auch seine Technik.“

Seit 2010 spielt Albrecht im Nationalteam, zuvor vier Jahre lang in der Jugendnationalmannschaft. Um Sitzvolleyball professioneller ausüben zu können, zog der 35-Jährige 2011 nach Leverkusen.

Traum von Fußball und Tennis früh geplatzt

Geboren in Bocholt, wuchs Albrecht in Hamminkeln und später in Rees-Haldern auf, wo er erstmals mit dem Behindertensport in Kontakt kam. "Mit 15 Jahren hatte ich meine ersten Knie-Operationen. Die Ärzte haben mir früh klargemacht, dass es mit Tennis und Fußball nichts werden würde“, erinnert sich Albrecht, der aufgrund von Arthrosen diverse Bewegungseinschränkungen hat. "Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen.“

Einer seiner besten Freunde spielte seinerzeit Sitzball und nahm Albrecht mit. Bei der Behindertensport-Gemeinschaft Rees schmetterte Albrecht dann erfolgreich seine ersten Bälle.

Mit Leverkusen deutscher Meister in Serie

Seit 2011 lebt und spielt der gelernte Metallbauer in Leverkusen, wo er eine Ausbildung zum Bürokaufmann anschloss. Mittlerweile arbeitet Albrecht als Verwaltungsangestellter bei der Bundespolizei am Kölner Flughafen.

Dreimal wöchentlich trainiert er beim TSV Bayer 04 Leverkusen, vor Höhepunkten und Meisterschaften auch am Wochenende. Mit den Leverkusener Sitzvolleyballern wurde er schon zehn Mal deutscher Meister.

Ukrainische Partnerin zog nach Kriegsausbruch zu ihm

In diesem Jahr hat der Krieg in der Ukraine sein Leben und das seiner ukrainischen Partnerin Kateryna Koziar unerwartet auf den Kopf gestellt. Die 38-Jährige aus Dnipropetrowsk war selbst Sitzvolleyball-Nationalspielerin und spielte bis letzten Sommer in ihrer Heimat. Beide führten eine Fernbeziehung – bis im Februar dieses Jahres der Krieg ausbrach.

Albrecht setzte sofort alle Hebel in Bewegung, um Kateryna Koziar mit ihren beiden acht und elf Jahre alten Söhnen zu sich zu holen. Seit über einem halben Jahr leben die drei nun bei ihm in Leverkusen. "Es funktioniert ganz gut. Die Kinder gehen in Leverkusen zur Schule. Kateryna trainiert bei uns mit und ist regelmäßig auch Trainingsgast der deutschen Nationalmannschaft“, beschreibt Albrecht die neue Lebenssituation.

"Mit etwas Glück bis ins Finale"

Bei der Weltmeisterschaft in Sarajevo (4. - 11.11.2022) trifft der Angreifer mit Deutschland in der Gruppe auf Polen, Kanada und Brasilien. Ziel sei es, so Albrecht, als Erster die K.o.-Runde zu erreichen. "Wir wollen unsere stärkste Leistung aufs Feld bringen. Vielleicht ist dann sogar das Finale drin, aber dafür muss alles stimmen – wir brauchen auch ein bisschen Glück mit der Konstellation der Gegner. Wir sollten nicht zu früh auf Top-Nationen wie den Iran treffen.“

Den letzten Feinschliff für die WM holten sich Albrecht und seine Teamkollegen am Wochenende bei einem gemeinsamen Trainingslager mit der Ukraine in Leverkusen. An Allerheiligen flogen beide Teams von Köln aus nach Sarajevo.

Qualifikationsphase für Paralympics in Paris beginnt

Dort beginnt für die deutsche Sitzvolleyball-Nationalmannschaft bereits die Qualifikationsphase für die nächsten Sommerspiele. Bei der WM winkt dem Sieger das erste von insgesamt acht Paralympics-Tickets für Paris 2024.

"Wir wollen besser abschneiden als beim letzten Mal mit Platz zehn“, gibt Bundestrainer Michael Merten die Zielsetzung vor. "Ich hoffe, dass wir am Ende unter die besten Fünf kommen. Wenn sich darüber hinaus eine Chance im Medaillenkampf bietet, wollen wir bereit sein und sie nutzen.“

