Schon am Freitag fliegt der 23-Jährige, der in Bochum trainiert, mit seinem Team nach Kumamoto, wo er sich schon auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereitet hatte. Die Trainingsintensität will er dann ein wenig herunterfahren und die so gewonnene Freizeit auch für Ausflüge in die Stadt nutzen. "Wenn man vor einem Wettkampf zu sehr verkopft ist und das Ganze nicht auch genießen kann, dann ist das alles deutlich schwieriger" , sagte er. Und: "Wann kommt man denn schon einmal zu solchen Orten hin?"

Fünf Medaillen bei Deutschen Meisterschaften

Ernst wird es für den 23-Jährigen dann ab dem 23. Juli, wenn die Vorläufe in der 100-Meter-Brust-Konkurrenz starten. Außerdem geht Matzerath noch über 50 Meter Brust (29. Juli) und in der Staffel über 4x100-Meter Lagen (30. Juli) an den Start.

Die Form stimmt. Bei den Deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende räumte Matzerath mächtig ab, holte vier Mal Gold (100 und 200 Meter Brust, 4x100 Meter Lagen Herren und Mixed) und ein Mal Silber (50 Meter Brust). Und das, obwohl er gar nicht auf die Deutschen Meisterschaften hintrainiert hatte, sondern den Wettkampf eher als Vorbereitung auf die WM angesehen hatte.