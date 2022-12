Schwimmer Marius Kusch: Detailarbeit auf höchstem Niveau

Kusch diszipliniert: Blick nach unten im Becken entscheidend

Was genau so extrem gut lief, formuliert der 29-Jährige so: "Ich bin die Rennen technisch sehr gut geschwommen. In Australien war auch ein sehr großes Publikum da, vor so vielen Leuten bin ich gefühlt nochmal ein bisschen besser." Beim Gewinn der Bronzemedaille blieb er nur sieben Hundertstel langsamer als sein persönlicher Rekord. Erstmals seit dem EM-Titel in Schottland vor drei Jahren kam er wieder so nah ran.