Nina Holt - Rettungsschwimmerin auf WM-Mission

Einen Rettungseinsatz von Nina Holt bei der am Donnerstag beginnenden Schwimm-WM in Fukuoka kann man wohl ausschließen, denn im Wasser fühlen sich die Athletinnen und Athleten pudelwohl. Dennoch ist das Debüt auf der großen Bühne der Höhepunkt für DLRG-Schwimmerin Holt, die bisher vor allem im Rettungssport erfolgreich war.

Eine der Weltbesten im Rettungssport

In der Staffel über 4x200 Meter der Frauen wird Holt in Fukuoka antreten, dafür qualifiziert hat sie sich im April bei den Berlin Swim Open. Dort schlug sie nach 2:00,88 Minuten an und erreichte mit den drei bisher schneller geschwommenen Schwimmerinnen Isabel Gose, Leonie Kullmann und Nele Schulze die WM-Norm. "In der Konstellation werden wir in Japan starten", erklärte die 20-Jährige gegenüber der Rheinischen Post.