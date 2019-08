Die von der Amerikanerin Kathleen Baker angeführte Staffel mit Alice Ruhnau, Kathrin Demler und Lisa Höpink landete am ersten Wettkampfstag am Donnerstag (01.08.2019) in 4:07,41 Minuten vor der Neckarsulmer Sportunion (4:10,35 Min.). Dritter wurde das Quartett des SC Wiesbaden (4:15,26 Min.).

Zellmann und Höpink gewinnen ihre Wettbewerbe

Auch Poul Zellmann durfte ganz oben auf das Treppchen. Über 400 Meter Lagen gewann der Essener in 4:19,36 Minuten vor Marius Zobel (Magdeburg, 4:20,85) und Felix Ziemann (4:21,20). Cedric Büssing aus Dortmund wurde in 4:29,88 Minuten Sechster.

Das dritte Essener Gold des Tages bejubelte Lisa Höpink. Sie gewann über 100 Meter Schmetterling knapp in 58,76 Sekunden vor der Magdeburgerin Aliena Schmidtke (58,89). Die Dritte Marie Pietruschka (Leipzig) lag knapp über einer Minute. Mareike Ehring aus Gladbeck wurde Fünfte (1:00,95), Anna-Lena Kuhn aus Hamm landete auf Platz sieben (1:01,75).

Bronze für Jeanette Spiwoks

Und noch eine Medaille ging nach Essen: Jeannette Spiwoks gelang ein dritter Platz beim 1.500-Meter-Freistilschwimmen. Die Bronzemedaille holte sie in 16:39,58 Minuten hinter der Siegerin Sarah Köhler aus Frankfurt (16:03,35) und Celine Rieder aus Neckarsulm (16:34,82).

Die deutschen Schwimm-Meisterschaften finden im Rahmen der Finals in Berlin statt. Bis zum Wochenende werden auch in neun weiteren Sportarten die Deutschen Meister ermittelt.

Video starten, abbrechen mit Escape Wellbrock und Köhler - die Gesichter der Finals. Mittagsmagazin. . 02:51 Min. . Verfügbar bis 31.07.2020. Das Erste.

Stand: 01.08.2019, 15:28