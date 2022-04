Schach-Europameister Blübaum: Zwischen Masterarbeit und Profi-Karriere

Zwar gehen bei Schach-Europameisterschaften die Besten der Welt nicht mit an den Start, dennoch bedeutet der Titel für den Masterstudenten viel: "Für mich ist das der bisher größte Erfolg - das hat dann natürlich schon einen gewissen Wert." Zumal bei Matthias Blübaum neben dem Sport auch noch der Werdegang zum Mathematiker viel Platz einnimmt.

Blübaum schielt in Richtung Profi-Schach

Wegen Corona lief das Masterstudium allerdings ausschließlich virtuell ab. "Es war für mich als Schachspieler wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass das Studium komplett online war." Vor allem, da Schachturniere mittlerweile meist wieder in Präsenz stattfinden. Viel unterwegs ist der 24-Jährige aber nicht - obwohl er seit 2019 in der ersten polnischen Liga aktiv ist. „In Polen das ist meistens aber nur eine Woche im Jahr."