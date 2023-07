Ausgeglichener Beginn, Otte erkämpft Oberhand

Wegen einer Regenunterbrechung im vorherigen Spiel begann die Partie erst gut vier Stunden später. Beide Deutschen kamen nach dem langen Warten aber gut in dieses mit Spannung erwartete Duell.

Otte musste beim Stand von 3:3 zwar das erste Rebreak hinnehmen, der Kölner blieb danach aber konzentriert. Koepfer unterliefen viel zu viele Fehler, Otte profitierte von 16 Unforced Errors des Furtwangeners. Die logische Konsequenz war das direkte Rebreak. Im Anschluss hatte Koepfer kaum noch Zugriff, Otte gelang beim Stand von 6:5 das zweite Break zum Satzgewinn.

Otte erzwingt weitere Fehler von Koepfer

Und so blieb es auch in Satz zwei. Otte, der in allen Belangen der bessere Spieler auf dem Court war, zwang Koepfer zu weiteren Fehlern. Außerdem zeigte er ein hervorragendes Aufschlagspiel - 13 Asse standen in der Statistik nach dem zweiten Satz.

Wirklich brenzlig wurde es für Otte aufgrund des klaren Satzvorsprungs nicht mehr, wenngleich Koepfer noch Widerstand leistete und ihn in den Tie-Break zwang. Dort parierte Otte erst mit dem 21. Ass zum 9:9 und machte dann zwei Punkte zum 11:9.

Altmaier in vier Sätzen geschlagen

Derweil erlebte der Kempener Daniel Altmaier einen schwarzen Tag im All England Lawn Tennis and Croquet Club. Er musste sich in seinem Erstrunden-Match nach über zweieinhalb Stunden dem Australier Aleksandar Vukovic mit 3:6, 6:7, 6:3 und 5:7 geschlagen geben.

Altmaier (24 Jahre) hatte im Vorfeld des Rasen-Klassikers mit einer Zerrung zu kämpfen und war daher mit nur wenig Spielpraxis nach England gereist.

