Der Ire Sam Bennett.

Rick Zabel aus Unna und der Kölner Lokalmatador Nils Politt (beide Team Katusha Alpecin), die im Vorjahres-Finale letztendlich keine Rolle gespielt hatten, wollen dem Iren Bennett in diesem Jahr Paroli bieten.



Lob für Politt vom Team



Politt hatte im April beim Klassiker Paris-Roubaix Platz zwei belegt. "Er wird garantiert in der Zukunft Monumente gewinnen, er ist der kommende Mann", sagte der belgische Katusha-Sportdirektor Dirk Demol über Politt.

Nils Politt (links) und Rick Zabel.

"Er ist einfach nicht totzukriegen. Da, wo andere zehnmal aufgeben, fährt Nils einfach weiter", lobte auch Zabel seinen Teamkollegen, der neben Pascal Ackermann und Maximilian Schachmann zu den Hoffnungsträgern des deutschen Radsports gehört.



Letzter deutscher Sieger bei "Rund um Köln" war Christian Knees (2006). "Internationale Elite und die besten deutschen Nachwuchsfahrer - das ist unser Konzept", sagt Rennleiter Alexander Donike über den Klassiker.

Kleine Streckenänderungen

Bei der diesjährigen Auflage gibt es einige Neuerungen an der Strecke: Im Bergischen Land ist etwa der Anstieg am Altenberger Dom neu. "Der ist zwar kürzer als der bisherige Anstieg, aber dafür steiler", so Streckenchef Stefan Schneider. Alle Berge, Abfahrten und der Kopfsteinpflaster-Anstieg am Schloss Bensberg sind wie bisher Teil der Strecke.