Ab dem 30. Mai soll er den Sportlern wieder erlaubt sein: der Körperkontakt. Bis dahin ist sportliche Betätigung im Verein zwar auch schon wieder möglich, allerdings nur unter strengen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen. Und die sehen keinen Körperkontakt vor.

Es sind diese strikten Vorgaben, die den einen oder anderen Verein in NRW abhalten, die Rückkehr zum Trainingsbetrieb einzuleiten. So heißt es in einer Mitteilung des Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal: "Die Anforderungen und Risiken sind schlicht zu hoch."

KKHT will sozialer Verantwortung gerecht werden

Beim Kölner Klub für Hockey- und Tennissport Schwarz-Weiß 1920 arrangiert man sich hingegen mit den Vorgaben. Dort ist am Montag (11.05.2020) der Trainingsbetrieb in den Kontaktsportarten Hockey und Lacrosse in Kleingruppen wieder angelaufen. Geschäftsführer Torsten Bartel erklärt gegenüber dem WDR: "Wir haben geguckt: Wie können wir unserer sozialen Verantwortung gerecht werden? Nämlich, die Kinder nach der Corona-Zeit wieder in Bewegung zu bekommen." Es habe vermehrt Anfragen der Mitglieder gegeben, wann es denn wieder losgehe.

Spezielles Sicherheitskonzept

Ein Sicherheitskonzept wurde mit Blick auf die Corona-Schutzverordnung entwickelt. Es gibt eine Parkzone für Ankömmlinge, in der "Wartezone" herrscht Mundschutzpflicht. Vor Betreten des Spielfeldes werden die Hände desinfiziert. Anschließend weist ein Trainer dem jeweiligen Spieler einen der vier eingeteilten Bereiche auf dem Kunstrasenplatz zu, wo in stets gleichbleibenden Vierergruppen mit je einem Übungsleiter trainiert wird. Nach Beendigung des Trainings wird auf einem zweiten Weg der Platz wieder verlassen. Wer zu spät zum Training erscheint, darf nicht mitmachen.

Ein hoher organisatorischer Aufwand. Bartel glaubt zwar nicht, dass sich solch eine Vorgehensweise nur große Sportvereine mit großen Anlagen leisten können, räumt aber ein: "Es liegt an der Personalstruktur." Die Trainer stünden unter einen hohen Belastung.

Auflagen schrecken teils ab

Kritiker befürchten, dass trotz Schutzkonzepten doch etwas passieren könnte. So schreibt die Jugendspielgemeinschaft St. Tönis (nahe Krefeld) auf ihrer Internetseite, sie sehe neben den "praxisfernen" Auflagen des Landessportbundes NRW "die Haftung unserer Trainer" und Ehrenamtlichen als "K.o.-Kriterium" für die Aufnahme des Trainingsbetriebes vor dem 30. Mai an.