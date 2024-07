Rudern: Alexandra Föster steht im Halbfinale

Am Donnerstag (01.08.2024) kämpft sie um den Einzug in den Endlauf.

Der DRV ist in Paris in sieben von 14 olympischen Bootklassen am Start und hofft auf zwei Medaillen. Die Doppelvierer der Männer und Frauen stehen bereits im Finale, der Deutschland-Achter muss am Donnerstag in den Hoffnungslauf.

Quelle: sid/dpa