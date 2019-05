Die deutsche Rollstuhlbasketball-Auswahl der Frauen hat den Nations Cup Cologne in Köln-Mülheim mit einem Sieg abgeschlossen. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Otto setzte sich am Sonntag (26.05.2019) in einem Krimi gegen Spanien mit 49:48 (21:16) durch und feierte damit den dritten Sieg im vierten Spiel. In der Abschlussrangliste belegte Deutschland damit Platz zwei hinter Kanada.

Auch den ersten Vergleich mit Spanien hatten die deutschen Basketballerinnen am Samstag mit 56:44 für sich entschieden. Den Auftakt gegen Kanada hatte die deutsche Auswahl am Freitag mit 44:64 verloren, sich aber am Samstag mit einem 70:65-Sieg revanchiert.