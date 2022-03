Vor dem Spitzenspiel Münster gegen Fortuna Köln am Freitag (19 Uhr) sind die Preußen Spitzenreiter der Tabelle. Zuletzt war die Punkteausbeute der Münsteraner aber durchwachsen. Die Bilanz der letzten vier Partien weist neben zwei Siegen (4:0 gegen Straelen, 3:2 in Lotte) auch eine Niederlage (0:1 in Rödinghausen) aus, und zuletzt gelang erst in der fünften Minute der Nachspielzeit der Treffer zum 1:1 in Wuppertal. So richtig Profit konnten die Westfalen also nicht aus dem am grünen Tisch erlangten 2:0 bei Rot-Weiss Essen generieren.