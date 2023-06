Tour de France: das "Drumherum" als Herausforderung

"Ich freue mich, habe gleichzeitig auch einen gewissen Respekt davor" , erklärt Bauhaus im WDR-Interview am Montag. Und lässt dabei durchblicken, dass er bei seinem Tour-Abenteuer auch auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, so dass sich die Nervosität in gesunden Grenzen hält.